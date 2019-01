Stjärnorna hyllar Chris Cornell

Miley Cyrus, Chris Stapleton och Miguel är tre nya namn till den stora hyllningskonserten till Chris Cornell i Los Angeles i kväll lokal tid. Det är även Fiona Apple, Brandi Carlile och Josh Homme, skriver Pitchfork.

Konserten leds av pratshowvärden Jimmy Kimmel, och sedan tidigare är stora namn som Metallica, Foo Fighters och Ryan Adams klara. Det blir även framträdanden av medlemmar ur Cornells band Soundgarden, Audioslave och Temple of the Dog.

Alla intäkter från hyllningskonserten går till en välgörenhetsfond som instiftats i Cornells namn.

Chris Cornell tog sitt liv under en turné i maj 2017, 53 år gammal. Han är mest känd som sångare i just Audioslave och Soundgarden och tilldelades under sin karriär två Grammys.