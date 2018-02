Sven Melander-komedi till Göteborg

Den första svenska versionen av succépjäsen "The play that goes wrong" kommer till Lorensbergsteatern i Göteborg i höst. Sedan tidigare är det känt att den innan dess även sätts upp på Nöjesteatern i Malmö.

Sven Melander regisserar uppsättningen och i rollerna syns bland andra Andreas T Olsson, Sanna Persson Halápi, Susanne Thorson och Robin Stegmar.

"The play that goes wrong" hade premiär i London 2014 och har sedan dess gjort succé både där och på Broadway i New York. "Star wars: The force awakens"-regissören JJ Abrams producerade den amerikanska uppsättningen som i fjol Tony-belönades.

Den svenska uppsättningen får premiär i Malmö den 14 september och i Göteborg den 8 november.