Swedish House Mafia lägger till extraspelning

Efter att biljetterna gått åt på nolltid ger Swedish House Mafia fansen fler chanser att se dem på hemmaplan i vår. Den 3 maj, kvällen före den ursprungliga konserten, ställer sig dj-trion på Tele2 Arena för ytterligare en spelning.

Det var i måndags som Axwell, Steve Angello och Sebastian Ingrosso avslöjade sina planer på en arenakonsert i Stockholm.

– När vi tre är tillsammans så händer det något. Det är någon magisk krydda som inte går att tillverka, det är bara något som händer, sade Axwell då.

Swedish House Mafia bildades 2008 och har släppt två album: "Until one" (2010) och "Until now" (2012). De splittrades 2013 efter en spelning på festivalen Ultra i Miami, USA - där de sedan återförenades i våras.

Biljetterna till nya konserten är släppta.