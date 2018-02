Tess Merkel ville lämna Alcazar

Det var Tess Merkel som ville att discogruppen Alcazar skulle splittras. Det säger hon i "Kändispodden" som Aftonbladet hänvisar till.

– Jag kände i mitt hjärta att jag måste vidare, säger hon i podden utan att kunna sätta fingret på varför hon vill gå vidare.

– Det är dags att lämna Alcazar i all sin glory. Jag har investerat 20 fantastiska år i gruppen. Nu är det min tur att få veta vad som finns där utanför den här discobollen, fortsätter hon.

Gruppen har underhållit i 20 år och levererat hits som "Crying at the discoteque", "Not a sinner nor a saint", och "Stay the night".

Innan Alcazar går skilda vägar åker de ut på avskedsturnén "20 years of disco - mission completed".

Förutom Tess Merkel består trion av Andreas Lundstedt och Lina Hedlund.