The 1975 bekräftar två nya album

Det har länge spekulerats kring när Manchesterbandet The 1975 släpper sitt tredje studioalbum "Music for cars". Nu avslöjar bandet för BBC att skivan släpps i oktober och albumtiteln har ändrats till "A brief inquiry into online relationships".

I torsdags släpptes singeln "Give yourself a try" - ett första smakprov på den kommande plattan.

Dessutom berättade The 1975 i radioprogrammet att de redan arbetar på en uppföljare till "A brief inquiry into online relationships". Den skivan har titeln "Notes on a conditional form" och är tänkt att ges ut i maj 2019.