The Cardigans på ny turné

Det har gått 20 år sedan The Cardigans släppte albumet "Gran turismo", och det ska firas med en turné. Sångerskan Nina Persson skriver på Instagram att bandet planerar att göra ett antal spelningar i Storbritannien i december för att fira jubileet.

Om det blir några svenska eller nordiska speldatum är däremot inte känt.

The Cardigans bildades 1992. 2012 återförenades de senaste gången men har inte släppt ett album sedan 2005. I fjol valdes de in i Swedish Music Hall of Fame.