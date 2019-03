The Cure färdiga med nytt album

Redan i december förra året avslöjade det brittiska bandet The Cures frontman Robert Smith att bandet var i full färd med att färdigställa ett nytt album - bandets första fullängdsalbum på tio år. Nu är albumet färdiginspelat, meddelade Robert Smith när han nyligen gästade radioprogrammet The John Maytham Show.

Sedan en tid tillbaka är det klart att The Cure i år ger sig ute på en större turné, och att bandet i augusti kommer till Sverige för att spela på festivalen Way Out West i Göteborg. Men huruvida publiken kommer att få höra något nytt material, eller när det nya albumet är tänkt att släppas, är än så länge oklart.

2019 ser ut att bli ett händelserikt år för bandet. Vid en ceremoni i New York i slutet av mars kommer The Cure dessutom att väljas in i Rock & roll hall of fame.