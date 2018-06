The Flaming Lips plan för Miley Cyrus urin

Den experimentella musikgruppen The Flaming Lips är känd för att utmana normen. Inte minst när det kommer till vinylsläpp - 2012 släppte bandet en vinyl mixad med öl och deras eget blod.

Nu har The Flaming Lips ett nytt vinylprojekt i sikte med en annan artist som också tenderar att chockera - nämligen Miley Cyrus. 2015 samarbetade bandet med popstjärnan på albumet "Miley Cyrus and her dead petz" som The Flaming Lips nu vill ge ut på vinyl, med en extra krydda.

– Vi skulle få en stor mängd av Mileys urin, mixa det med lite glitter och lägg i det, säger The Flaming Lips frontfigur Wayne Coyne till sajten New Musical Express och fortsätter:

– Det skulle höja insatsen. Tror du inte det?