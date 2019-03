The Prodigy-sångaren Keith Flint är död

Det var på måndagsmorgonen lokal tid som Polisen larmades till en adress i Essex, där The Prodigy-sångaren Keith Flint hittades död.

På bandets officiella Instagram gör Liam Howlett, en av gruppens grundare, ett uttalande om det inträffade: "Det är sant. Jag kan knappt förstå att jag säger det, men vår broder Keith tog sitt eget liv i helgen. Jag är chockad, jävligt arg, förvirrad och förkrossad."

Hans arv lever vidare

Musikjournalisten Annah Björk säger att The Prodigy, som framför allt är kända för 90-talslåtar som "Firestarter", "Smack my bitch up" och "Breath", har gjort stort intryck på dagens musik.

– Det är jättehemskt och väldigt tråkigt. Hans arv med Prodigy lever kvar och hörs väldigt tydligt i dagens popmusik, säger Annah Björk och fortsätter:

– För mig var Prodigy en viktig inkörsport på 1990-talet till ravemusiken och ravemodet.

Tina Mehrafzoon, musikjournalist och programledare för "Musikguiden" i P3, är också tagen av Flints bortgång och även om hon själv var barn på 90-talet minns hon tydligt hur stilbildande han var med sitt gröna hår och punkiga sätt.

– Han och bandet var ikoniska på 90-talet, särskilt i Storbritannien och inom ravekulturen. Prodigy var superviktiga för den brittiska, smalare elektroniska scenen, säger Tina Mehrafzoon.

Skulle fortsätta turnera

"Så ledsen att höra om Keith Flint. Det var alltid kul att vara i hans närhet och han var väldigt snäll mot mig och Tom när vi började göra konserter tillsammans. En bra kille", skriver Ed Simons, från den elektroniska duon Chemical Brothers på Twitter.

Sleaford Mods, vars frontman Jason Williamson samarbetade med The Prodigy 2015, skriver: "Väldigt ledsen att höra om Keith Flints död. God natt, kompis. Ta det lugnt".

– Det som är så sorgligt är att bandet släppte ett album i höstas, och att de nu var på turné. De hade bara en paus, efter att ha varit i Australien och snart på väg till USA, säger Tina Mehrafzoon.

Hur det blir med turnerandet nu vet förstås ingen.

– Vi får se hur de gör, om de avbryter turnén eller om de genomför den på något annat sätt, säger hon.