The XX aktuell i dansk filmfestival

Musikgruppen The XX medverkar i årets upplaga av Köpenhamns internationella dokumentärfilmsfestival enligt Pitchfork.

London-trion har specialsytt ett program med filmer och evenemang utifrån samma tema som deras album "I see you" från förra året bygger på - nämligen identitet, kön, ungdomskultur och hbtq-frågor.

"De här filmerna betyder så mycket för mig personligen, samtidigt som det berör så många frågor, historier och passioner som är väldigt viktiga för hela bandet", uttalar sig The XX:s Oliver Sim om filmurvalet.

Likt albumet är festivalprogrammet döpt till "I see you" och drar i gång den 17 mars med en filmvisning av "Godâ??s Own Country" av Francis Lee och "Landline" av Matt Houghton.