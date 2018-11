Tidigare Melodifestivalvinnaren: Ostoppbar

Konkurrensen lär bli tuff. Det står klart sedan SVT avslöjat 2019 års deltagarlisa med tre tidigare vinnare, flera tunga veteraner och lovande debutanter.

Bergendahl tog hem Melodifestivalen 2010 med låten "This is my life". I Eurovision Song Contest slutade hon på en blygsam elfteplats i semifinalen och Sverige missade finalen för första gången.

Men nya låten "Ashes to ashes", skriven tillsammans med Bobby Ljunggren och Thomas G:son, fick henne att återvända.

– Den känns på något vis ostoppbar och jag kunde inte tacka nej till den. Det är en upptempolåt som ger mig väldigt mycket styrka, ljus och hopp och jag hoppas att jag kan ge det till dem som lyssnar också, säger hon.

Stenmarck, som vann Melodifestivalen 2005 med "Las Vegas", har liknande motivation.

– Jag ställer upp igen för att det är en fantastisk låt som Uno Svenningsson spelade upp för mig, det var en viktig låt. Första gången jag var med ville jag bevisa någonting, den här gången vill jag berätta någonting, säger han.

Saijonmaa: Var panik

Arvingarna vann med klassikern "Eloise" 1993. Nya "I do" ger samma känsla enligt bandets Casper Janebrink.

– Det är en härlig låt som vi alla gick igång på när vi hörde den direkt, det har väl egentligen bara hänt en gång tidigare och det var när vi fick "Eloise" till oss, det känns bra i musiksjälen att göra den här låten, säger han.

Arja Saijonmaa deltog senast 1987 med "Högt över havet", som kom tvåa. Nu debuterar hon som textförfattare i tävlingen. Låten handlar om de fyra årstiderna, miljön och moder jord.

– Sommaren var en panik för mig. Det smög in en oro för att något var onormalt. När man är på sitt sommarställe i Finland och Sverige och i Sverige brinner allt och i Finland torkar de tusen sjöarna och vi älskar värmen, men är vana vid att det är tre dagar och sedan kommer åskan och rensar ut. Då blir man jätteorolig, ända ner på cellnivå. Det var min motivation, säger hon.

Yngst ställs mot äldst

En annan tung comeback står 86-årige skådespelaren och sångaren Jan Malmsjö för. Efter 50 år är han tillbaka i tävlingen. Senast hamnade han på en andraplats i Melodifestivalen 1969 med låten "Hej clown".

I Malmö Arena ställs Malmsjö mot 15 åriga debutanten Malou Prytz. Lika ung i sammanhanget är Bishara Morad, som blivit en snackis i sociala medier med sin starka sångröst.

Även Ann-Louise Hanson medverkar - för fjortonde gången. En annan veteran i sammanhanget är Andreas Johnson, som deltar för sjunde gången.

Bland andra klara artister finns Jon Henrik Fjällgren, med både en andra- och tredjeplats på meritlistan. Nano, som kom på andra plats förra året med sin superhit "Hold on", deltar också.

Melodifestivalen 2019 led av artisterna Eric Saade och Sarah Dawn Finer samt komikerna Marika Carlsson och Kodjo Akolor. Den första deltävlingen hålls i Göteborg den 2 februari.