Tidslinje: Legospelens evolution

1997: "Lego Island"

Lego släppte sitt första spel utanför Japan 2007. Det utvecklades av Mindscape och gavs ut av det egna produktionsbolaget.

2001: "Lego Creator: Harry Potter"

"Lego Creator: Harry Potter" var Legos första experiment med ett spel som bygger på en filmserie. Superscape utvecklade spelet

2005: "Lego Star Wars: The Video Game."

TT Games första spel. Följs av ytterligare "Star wars"-spel de följande två åren. Det första spelet baseras på episoderna I-III i filmserien och gör det möjligt att spela tillsammans med en kompis. "Star Wars" är en i dag en av de största försäljningsframgångarna för Lego och blev startskottet för de spel vi ser i dag.

2008: "Lego Batman: The Video Game"

Batman i legoform fick ett eget spel 2008, som släpptes till bland annat Playstation 2 och Nintendo Wii. Batman och Robin, tillsammans med bonushjälten Nightwing, bekämpar brottslingar i Gotham City i en fristående berättelse. Batman är det näst mest sålda Legospelet. 2012 års uppföljare är det fjärde mest sålda.

2009: "Lego Rock Band"

Den något udda fågeln "Lego Rock Band" från 2009 går ut på att ta ditt band högst upp på rockhimlen till låtar av bland annat Pink, Europe och Good Charlotte.

2010: "Lego Universe"

Multiplayerspelet "Lego Universe" var i gång från hösten 2010 till januari 2012, då Lego bestämde sig för att stänga ner servrarna. Spelet fanns både i en gratisversion och i en prenumerationsvariant, men lyckades trots två miljoner spelare inte locka tillräckligt många av dem till månadsvisa inbetalningar, även om många uppskattade världen.

2012: "Lego The Lord of the Rings"

De tre filmerna i "Härskarring"-trilogin är bakgrund till Legospelet, med dialog från filmerna och fler än 60 spelbara karaktärer. Två år senare släpptes ett spel baserat på "Hobbit"-filmerna.

2013: "Lego Marvel Super Heroes"

Samma år som "Undercover" släpps kommer "Marvel Super Heroes", där fler än 100 superhjältar från Marvels universum är med. Det går att styra Iron Man, Wolverine och Hulken i det Lego-spel som än i dag har sålt allra bäst. Släpptes till en rad plattformar som Nintendos Wii, Playstation 3 och 4, PC och Xbox 360 och One.

2014: "The Lego Movie Video Game"

Legos egen långfilm blev så klart även ett spel. Liksom i filmen är det upp till Emmet att rädda världen genom pusslande och byggande .

2015: "Lego Jurassic World"

Med mer än 100 miljoner enheter sålda i ryggen släpptes 2015 Legospelet baserat på de tre "Jurassic Park"-filmerna, tillsammans med den då nya uppföljaren "Jurassic World". Förutom att spela som olika människor gick det så klart också att styra olika dinosaurier.

2015: "Lego Dimensions"

Under två år utvecklade Lego sitt "Dimensions"-koncept, där idén var att kombinera riktiga legofigurer med spel. Ett starpaket innehöll själva spelet och en platta som kopplades in via usb. Nya figurer blev spelbara genom att en figur ställdes på plattan. Spelaren kunde därefter köpa till ett stort antal paket med olika figurer, och nya banor, från bland annat filmerna "Ghostbusters" och "Fantasiska vidunder och var man hittar dem".

2017: "Lego Worlds"

Förra årets "Minecrafts"inspirerade "Lego Worlds" går ut på att bygga, utforska och forma en hel legovärld.

2018: "Lego The Incredibles"

I år är det dags för den senaste i raden av Lego-spel, som bygger på Pixar-filmerna "Superhjältarna" och årets "Superhjältarna 2".