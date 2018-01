Tom Waits planerar nyutgåvor på vinyl

Den inflytelserike amerikanske musikern Tom Waits ska under 2018 släppa nya versioner av sina sju första album. Skivorna ska mastras på nytt och släppas på vinyl och digitalt, rapporterar Pitchfork.

Den 9 mars kommer den nya versionen av Waits debutalbum "Closing time" från 1973 på vinyl. Samma dag landar de remastrade versionerna av samtliga sju skivor på strömningstjänster.

Under året släpps sedan nya vinylutgåvor av, i tur och ordning, "Heart of Saturday night", "Nighthawks at the diner", "Small change", "Foreign affairs", "Blue valentine" och "Heartattack and vine".