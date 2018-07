Tre nya utredningar mot Kevin Spacey

Den amerikanske skådespelaren Kevin Spacey utreds av Scotland Yard för ytterligare tre fall av sexuella trakasserier, skriver TMZ. Spacey utreds nu för sammanlagt sex fall av sexuella trakasserier i Storbritannien mellan åren 1996 och 2013.

Spacey var kreativ ledare vid teatern Old Vic i London från 2004 till 2015. Men efter att skådespelaren Anthony Rapp tidigare i år anklagat Spacey för övergrepp när Rapp var tonåring, öppnade teatern en anonym tipslinje för personer som hade utsatts av Spacey. I november sade Old Vic att man hade mottagit över 20 klagomål om "olämpligt beteende" och tolv personer råddes att kontakta polisen skriver thewrap.com.

Skandalen har fått Netflix att stryka Spaceys huvudroll Francis Underwood från serien "House of cards" och filmen "All the money in the world". Men nu i juli återvänder Kevin Spacey på vita duken i thrillern "Billionarie boys club" - som spelades in för två år sedan, har NME tidigare rapporterat.