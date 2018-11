Trump gav medalj till Elvis Presley

Donald Trump har delat ut presidentens frihetsmedalj, den finaste civila utmärkelsen som finns i USA, till Elvis Presley.

Under utdelningen förklarade Trump att han personligen valt ut låten "How great thou art", som spelades vid ceremonin. Han berättade också att han sett Elvis uppträda i Las Vegas, skriver The New York Times.

Rockkungen, som dog 1977 och fick utmärkelsen postumt, var den ende underhållaren bland de sju framstående personer som presidenten valde att dekorera den här gången.

Föregångaren Barack Obama delade ut frihetsmedaljer till bland andra Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Bruce Springsteen och Robert De Niro under sin tid i Vita huset..