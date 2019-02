Trump twitterrasar mot Spike Lee

USA:s president Donald Trump verkar har tittat på Oscarsgalan och känner sig "rasistiskt påhoppad" av Spike Lee. I ett Twitterinlägg skrev Trump på måndagen att regissören borde vara bättre påläst. Enligt Trump har han som president gjort "mer för svarta amerikaner än nästan någon annan president".

Regissören, som tilldelades en Oscar för bästa manus efter förlaga för "BlacKKKlansman", tog i sitt tacktal bland annat upp det faktum att det snart är presidentval igen.

– Vi måste göra det moraliska valet mellan kärlek och hat. Let's do the right thing, sa Lee (med syftning på sin gamla filmsuccé).

Han har även tidigare yttrat sig kritiskt gentemot Trump, under filmfestivalen i Cannes vägrade han att nämna presidentens namn under en presskonferens, och tillskrev honom en hel del öknamn. I filmen "BlacKKKlansman" riktas den politiska udden också mot högerextrema krafter, samt just Trump och hans "America first"-retorik.