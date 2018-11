Unik tonåring fortsätter växa - och går bakåt

Få spel lever längre än en månad. Färre är relevanta efter ett år. Bara en handfull lockar spelare ett decennium efter att de först släppts. "World of warcraft" firar snart 14 år som en av spelvärldens allra mest framgångsrika titlar. Antalet prenumeranter världen över har dock minskat stadigt från toppnoteringarna över tolv miljoner för åtta år sedan.

Utvecklarna pratar i stället hellre om sålda tillägg, så kallade expansioner, "Battle for Azeroth" såldes i 3,4 miljoner exemplar när det släpptes 14 augusti i år.

– Jag tycker att det har blivit tydligare vilken typ av historier vi vill berätta, sedan har vi så klart blivit bättre tekniskt också, säger Ely Cannon som i tolv år jobbat med omgivningarna i spelets fiktiva värld, Azeroth.

Emotionellt värde

Cannon säger att kontakten med fansen har förändrats mycket under onlinerollspelets första 14 år, numera är det en pågående dialog. Men det betyder inte att parterna alltid är överens.

– Att berätta den enkla historien som fans vill ha är inte alltid rätt väg att gå. Den bästa sortens äventyr har ett emotionellt värde och med åren har vi blivit bättre på att berätta just den typen av historier. Jag tycker absolut att vi vuxit med våra fans och kan berätta en vuxnare typ av händelser nu.

Cannon berättar vidare att utvecklarna numera har en mer långsiktig tanke med det de skapar. Han använder spelvärldens miljöer som exempel:

– I vår senaste expansion kan du som spelare gå från detaljerade djungelstäder via förfallna ruiner i träskmiljö till ett öde ökenlandskap. Den typen av tydlig visuell känsla som följer äventyret har vi blivit bättre på.

Tillbaka till rötterna

"World of warcraft" har sedan debuten 2004 fått sju expansioner varav "Battle for Azeroth" är den senaste. Men även om de olika tilläggen har varit framgångsrika har det vuxit fram en högljudd grupp spelare som vill återvända till det de kallar originalspelet. Blizzard har till slut gått fansen till mötes och med start vid företagets konvent Blizzcon i dag kan spelare ladda ner demoversionen av det som kallas "World of warcraft: Classic".