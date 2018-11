Warhol och Bourgeois till Moderna i Malmö

Andy Warhol och Louise Bourgeois flyttar tillfälligt in på Moderna museet i Malmö under nästa år, skriver Sydsvenskan.

Totalt kommer fem stora utställningar att husera i museet under 2019 och bakom den första står den svenske konstnären Carl Fredrik Reuterswärd. Reuterswärd är mest känd för bronsskulpturen "Non-violence", som föreställer en revolver med en knut på pipan och står bland annat placerad utanför FN:s högkvarter i New York.

I utställningen "Blue is the color of your eyes" ligger särkilt fokus på den fransk-amerikanska skulptören Louise Bourgeois och i "Warhol 1968" syns välkända verk, bland annat popkonstnärens uppmärksammande Brilloboxar.