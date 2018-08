Way Out West satsar på hiphoptalanger

Med Way Out West ynka två dagar bort avslöjar Göteborgsfestivalen ett nytt inslag i festivalschemat. Nämligen talangjakten "Nästa nivå" med syftet att sammanföra samtida rapstjärnor med framtidens talanger på festivalens Linnéscen.

I år deltar hiphopstjärnorna Cherrie, Erik Lundin, Lamix och Dani M som coacher i det sprillans nya festivalinslaget, medan Ramona, Beni Hana, Anna Rällsjö och Niklas Jeng utgör talangen.

"Spelningen på Way Out West blir ett potpurri av artister, intryck och erfarenheter. Coacherna och eleverna sida vid sida. Hits och nyskrivet material", uppger Way Out West i ett pressmeddelande.