Youtube-pappans korvhyllning etta i England

Ladbabys riktiga namn är Mark Hoyle, och tillsammans med sin fru har han spelat in en cover på Starships hit "We built this city" från 1985, men bytt ut orden "on rock 'n' roll" mot "on sausage rolls". Låten är en hyllning till det brittiska snackset sausage rolls, som är korv eller köttfärs inlindat i smördeg. Mark Hoyle säger i videon att han ville spela in en låt och försöka få den att nå förstaplatsen på jullistan eftersom hans fru är besatt av jullåtar.

– Tack till alla som fått en korvrulle till toppen, jag är helt ärligt mållös, säger Mark Hoyle enligt Reuters.

Ladbaby publicerar humorklipp på Youtube om sina erfarenheter som pappa och vann tidigare i år utmärkelsen "Årets kändispappa". Han har 470 000 prenumeranter på Youtube och nära tre miljoner följare på Facebook. Intäkterna från "We built this city" kommer att gå till en organisation som arbetar med att dela ut mat till behövande.

Ofta ligger en regelrätt poplåt etta på brittiska singellistan under julveckan, men lika gärna kan en inspelning där intäkterna går till välgörenhet knipa platsen. Det hände senast 2015, då Justin Bieber uppmanade sina följare att stötta sjukhuskören Lewisham & Greenwich NHS Choirs bidrag "A bridge over you", som då gick om Biebers "Love yourself".