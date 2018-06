Yung Lean bryter ny mark i London

Svenska stjärnskottet Yung Lean tar sikte på Storbritannien. I höst kurerar artisten evenemanget "Wings of desire" - en blandning av livemusik och konstutställning, enligt ett pressmeddelande.

Utöver uppträdanden av Yung Lean själv som huvudakt gästas evenemanget av en rad kreatörer, var namn ännu har inte offentliggjorts.

Evenemanget blir Yung Leans enda konsert i Storbritannien under 2018. Syftet med "Wings of desire" är att bjuda in folk i den 21-åriga hiphopstjärnans värld - som i dagsläget bygger på tre studioalbum.

"Wings of desire" äger rum på O2 Academy Brixton i London den 21 november.