10-årig pojke påkörd

En 10-årig pojke i en ort utanför Mellerud blev under söndagseftermiddagen påkörd av en personbil när han var ute och cyklade, uppger nwt. se. Omständigheterna kring olyckan var under söndagskvällen oklara, men enligt uppgifter till Sveriges Radio P4 Väst, verkar det som att barnet har kört in i sidan på bilen.(TT)