14-åringen hittad av sin mamma

Den 14-årige pojke som varit försvunnen i Örebro har hittats under natten. Pojken, som har autism, kom ifrån sin familj i centrala Örebro vid 21-tiden i söndags kväll. Stora resurser har satts in och en helikopter kallades in. Han har eftersökts av polis, hemvärnet och organisationen Missing People.(TT)