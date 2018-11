Dålig fiskelycka i Mörrum i år

Fisket har varit uselt i Mörrumsån till följd av den torra sommaren. Under årets säsong har 487 fiskar tagits upp vid Mörrums kronolaxfiske i Blekinge, vilket kan jämföras med 920 under 2017, som inte heller det ansågs vara något toppresultat, rapporterar Sydöstran.

Vattenflödet har under nästan ett halvårs tid varit nere på fyra kubikmeter per sekund. Vid den här tiden förra året var vattenflödet 50 kubikmeter per sekund.

Färre fiskekort har sålts och Mörrums kronolaxfiske har förlorat flera miljoner i intäkter, vilket har gjort att personalen fått skäras ner från åtta till sex personer.