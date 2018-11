En till sjukhus efter viltolycka

En person har förts till sjukhus med ambulans efter en viltolycka på E45 norr om Sunne, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen. Vägen stängdes av under räddningsarbetet men kunde öppnas igen under kvällen. Tidigare under eftermiddagen inträffade flera viltolyckor i Värmland på en dryg timme.(TT)