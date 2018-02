Tågstrulet fortsätter - flera nattåg inställda

Gårdagens omfattande snöoväder fortsatte in mot natten och Trafikverket beslutade därför att ställa in tågtrafiken mellan Ånge och Gävle fram till fredag lunch. På sträckan Sundsvall-Umeå - där stora mängder snö fallit under torsdagsdygnet - går det inga tåg förrän på lördag morgon. Och sedan tidigare är även tågen mellan Gävle och Sundsvall inställda, med prognosen att trafiken kan återupptas vid lunch i dag.

Nyss tog SJ beslut att ställa in dygnets samtliga norrgående nattåg från Stockholm.

– Nattåg som skulle ha avgått i dag är nu inställda, säger Carl-Johan Linde, presskommunikatör vid SJ:s presstjänst, till TT.

Kan boka om

Berörda resenärer ska vara informerade om de inställda tågen och det finns möjlighet att kostnadsfritt boka om eller avboka sin resa. Vädret avgör när nattågstrafiken kan återupptas, men beslutet gäller i nuläget detta dygn.

TT: Hur skulle du beskriva problemen för SJ just nu?

– Det är omfattande störningar och vi jobbar kontinuerligt och i samråd med Trafikverket för att göra det bästa av situationen, säger Carl-Johan Linde.

Två nattåg med avresa i går står fortfarande stilla vid olika stationer.

– En del resenärer har vi valt att inkvartera på hotell, samtidigt som vi försöker leta efter ersättningsbussar. Men det är svårt med tanke på rådande väderförhållanden, säger Linde.

Vägar mindre drabbade

Passagerare som befinner sig i stillastående tåg har möjlighet att kliva av tågen vid plattform, enligt SJ.

När det gäller vägarna är det inga större problem med framkomlighet, enligt Trafikverket. Men flygplatsen Sundsvall-Timrå har hållits stängd under natten medan snörröjning pågått, skriver Sundsvalls Tidning.

Samtliga klass 2-varningar från torsdagen har nu nedgraderats till klass 1, och gäller för Västernorrlands, Gävleborgs och en bit ner över Uppsala län.

– Det är resterna av snöfallet vi ser. Det ligger fortfarande på med vind från havet, och det gör att det blir stråk med kraftiga snöfall in mot kustlandet, säger Sandra Andersson, meteorolog vid SMHI.

Kallare och klarare

Minst fem centimeter snö beräknas komma i varningsområdena, och upp till 15 centimeter vid Gävleborgskusten. Även på andra håll i landet fortsätter det att snöa under fredagen, med inslag av regn på sina håll.

Samtidigt kryper temperaturerna nedåt när kallare luft sveper in över landet.

– Under helgen blir det minusgrader i stort sett i hela landet. Men det finns också goda chanser att molnen skingras och det börjar luckras upp, framför allt framåt söndagsdygnet, säger Sandra Andersson.