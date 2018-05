Kraftig brand i sjuvåningshus i Nybro

Ett flerfamiljshus i Nybro i Kalmar län har eldhärjats under natten. - Hela ovanvåningen plus någon lägenhet längre ner är mer eller mindre urbrända, säger Johan Aronsson, räddningschef i beredskap, till Barometern. Larmet om att det brann i en lägenhet på sjätte våningen i huset kom in klockan 02.(TT)