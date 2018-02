Förslag: Skolor kan bötas för trakasserier

Regeringen lägger fram ett lagförslag för att skydda de som trakasseras sexuellt inom skolan, rapporterar Dagens Nyheter.

Skolinspektionen ska kunna belägga enskilda skolor med vite om de inte tar itu med sexuella trakasserier tillräckligt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) enligt tidningen.

Enligt förslaget tar de över tillsynen av sexuella trakasserier från diskrimineringsombudsmannen (DO). DO kan inte driva ärenden som avser barn, då de inte kan pekas ut som sexualförövare. Att Skolinspektionen bör ta över ansvaret föreslogs i en utredning i slutet av 2016 och lagförslaget har varit ute på remiss sedan förra våren och tanken är att en proposition ska komma under året..

Gustav Fridolin vill också att lärare ska utbildas för att bättre kunna hjälpa elever som utsätts för trakasserier.