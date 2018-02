Fortsatt färre får statlig assistans

Enligt statistik från Försäkringskassan hade 14 803 personer statlig assistansersättning i januari i år. På en månad innebär det en minskning med 80 personer, på ett år cirka 800 personer och på två år omkring 1 300. Det totala antalet har inte varit lägre sedan 2006.

Åsa Regnér hävdar att minskningen framför allt beror på att några vägledande domar har fått genomslag i Försäkringskassans bedömningar.

– De här domarna har ju fått väldigt starkt genomslag, säger hon.

Minskade markant

Det var också under 2016, när Försäkringskassan började tillämpa två domar från 2012 och 2015, som antalet ersättningsberättigade började gå ner markant.

Regeringen beslöt i november, hårt ansatt av kritik för att skära ned på assistansen, att omprövningar av rätt till assistans ska frysas tills vidare. Då hade Försäkringskassan larmat regeringen om att konsekvenserna kunde bli mycket stora för stat, kommun och enskilda om inget gjordes.

Försäkringskassan framhåller att ett skäl till minskningen är att allt fler får avslag när de söker om statlig assistansersättning första gången. Under 2016 var det 79 procent och myndigheten räknade i slutet av förra året med att den andelen skulle bli ännu högre under 2017. Ett antal personer försvinner varje år ur ersättningen på grund av att de avlider samtidigt som färre beviljas ersättning.

Funktionshindrade som ansöker om statlig assistansersättning måste ha ett behov av hjälp av assistenter på över 20 timmar per vecka. De som beviljas statlig ersättning har i genomsnitt hjälp 128,5 timmar per vecka. Personer som inte har hjälpbehov över 20 timmar per vecka kan ansöka om assistans från kommunen.

Utreds vidare

Flera organisationer, samt oppositionspartier i riksdagen, har begärt att regeringen snabbt ska komma med lagändringar som rättar till det som de anser är fel i den nuvarande lagstiftningen.

– Det är inte alldeles glasklart hur en lagändring skulle se ut, säger Regnér.

Hon hänvisar, som tidigare, till att en utredning om assistansersättningen också går igenom hela reformen sedan en tid. Den ska vara klar i höst.