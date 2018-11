Glöm julotta - här är kyrkohelgen nummer ett

2017 besökte 39,3 procent av svenskarna en kyrkogård under allhelgona, visar statistik från Svenska kyrkan.

– Alla har en relation till döden oavsett vad man har för syn på religion och tro i övrigt, det är något som förenar. Dessutom inträffar allhelgona när det håller på att bli som mörkast och jag tror att många söker hoppet och ljuset tillsammans, säger Cristina Grenholm, kyrkosekreterare vid Svenska kyrkas nationella kansli.

Friare högtid

Hon pekar också på det faktum att allhelgonahelgen är en högtid som är friare än andra högtider, både vad gäller socialt umgänge och fasta klockslag.

– Under många andra högtider som julen är man upptecknad och ska åka iväg och fira med släkt och familj. Allhelgona är inte förknippat med att resa bort och då är det lättare att ta sig tid. Många känner nog också att man måste köpa hela paketet vid julen och exempelvis gå upp tidigt för julottan medan allhelgona är friare.

Flytt inget hinder

Under senare tid har det blivit allt vanligare för svenskarna att lämna sina hemstäder och flytta någon annanstans, vilket inte sällan gör det svårt att ta sig hem till släktgravarna under allhelgona. Men att ha en närstående begraven i den stad man bor är inget krav för att människor ska uppsöka en kyrkogård, säger Cristina Grenholm.

– Jag tror att begravningsplatserna är just plats för begravning och då spelar det inte så mycket roll om jag kommer till just min mormors grav, även om jag helst hade velat vara just där. Men bara att få tända ett ljus vid gravarna betyder mycket.

– De döda flyttar vi inte med oss, men förhållandet till döden är flyttbart.

I Svenska kyrkans undersökning tillfrågades 5 000 svenskar om de hade deltagit i olika högtidstillfällen under de senaste tolv månaderna. Drygt nio procent uppgav att de hade besökt en gudstjänst under påskhelgen medan fem procent svarade att de hade närvarat vid en midnattsmässa under julen.