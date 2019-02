Halt och blåsigt över Sverige

Stora delar av landet kan få en hal morgon. I fjällen gäller det att hålla i hatten.

Skåne och Västkusten kan drabbas av nedkylda vägbanor och halka under morgonen, i norr drar ett nederbörsområde in över Jämtlandsfjällen som rör sig österut. Ovädret berör större delen av Norrland och pågår under hela dagen.

– Det blir blåsigt, men inte tillräckligt för att vi ska utfärda varningar, utom i Lapplandsfjällen, säger Anette Levin på SMHI.