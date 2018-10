Här är risken för viltolyckor störst

I Kalmar län är risken att drabbas av en viltolycka allra högst, med 21,4 olyckor per tusen bilar under 2017 och 2018, visar en undersökning som försäkringsbolaget If gjort. Lägst är risken i Stockholms län, med 3,5 olyckor per tusen bilar.

– Det är ju mer vilt i vissa delar av landet. Om Småland toppar är det för att det rör sig mer vilt där. Men också att man inte varit tillräckligt noggrann med att röja längs med vägarna och sätta upp viltstängsel, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens riksförbund.

Viltolyckorna visar en uppåtgående trend. I fjol skedde totalt 61 300 viltolyckor, en historiskt hög siffra. Hittills i år har det skett 40 700 olyckor.

Flest olyckor

Att både älg- och vildsvinsstammen ökat pekas ut som en orsak till ökningen. Oktober och november är de månader då flest olyckor brukar inträffa. Och störst är risken för krock i gryning och skymning.

– Även om man vidgar sitt synfält kan det vara svårt att uppmärksamma djur, de är ju snabba. Finns det inte viltstängsel, är det inte röjt längs med vägen utan tät skog, måste man som bilist anpassa hastigheten så att man hinner bromsa om ett djur dyker upp på vägen, säger Heléne Lilja.

– Många gånger är de också fler än ett. Ser man ett rådjur springa över vägen måste man vara beredd på att det kommer fler, säger hon.

I genomsnitt dör fem personer per år i viltolyckor. Störst är risken att krocka med ett rådjur, därefter vildsvin och älg. Renar räknas som tamdjur och ingår inte i statistiken, vilket drar ner siffrorna för norra Sverige.

Hålla sig lugn

Skulle olyckan vara framme och en kollision med ett djur är oundviklig gäller det att försöka hålla sig lugn.

– Är det ett mindre djur, som rådjur, ska man bromsa i första hand, och styra undan i andra hand - för det kan bli svårare skador om du styr av vägen och kanske voltar. Det är större risk för personskador om man väjer än om man bara kör på, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Handlar det om ett stort djur, som älg eller kronhjort, är taktiken annorlunda.

– Det är stora tunga djur som har långa ben, så då ska man om det går försöka styra mot bakkroppen så att man siktar på bakbenen. Då har man en större chans att klara sig, säger han.