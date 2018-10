Hela Sverige får känna på höstvärmen

Brittsommaren - en term för varma och milda höstdagar runt Birgittadagen den 7 oktober - står för dörren.

Redan under lördagen stiger kvicksilvret betydligt i landets sydöstra delar.

– Vi har varmluft som drar in över landet under dagen. Det finns chans till runt 17 grader i de sydostligaste delarna av Götaland, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Värmen sprider sig

Den utbredda värmen letar sig därefter in under nästa vecka, säger Ohlsson. Det rör sig om varmluft från området runt Spanien, Portugal och nordvästra Afrika som når Sverige via Storbritannien.

– Värmen ser ut att sprida sig uppåt landet. Det kan röra sig om 14-17 grader på flera håll, rentav varmare än så i de sydligaste delarna.

Varmluften börjar bli kännbar under tisdagen, med temperaturer på 12-15 grader i Götaland och Svealand, och väntas därefter kulminera under onsdagen. Den ligger därefter kvar i flera dagar innan den dämpas.

Varmt på onsdag

– I Kalmar- och Blekingetrakten kan det bli 18-19 grader under onsdagen, säger Alexandra Ohlsson.

Inte bara invånare i landets södra halva får ta del av brittsommaren.

– I Gävleborgs län kan det bli runt 16 grader mitt på onsdagen. Västerbottens kustland ser ut att få över 10 grader, och Lappland får temperaturer strax under 10-strecket. Varmluften sprider sig långt upp, hela landet får ta del av den, säger Ohlsson.