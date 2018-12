Het sommar för larmnumret 112

Nyårsnatten bjöd som vanligt på årets intensivaste timmar för dem som tar emot samtal på nödnumret 112. Det visar sammanställningen av 2018 som SOS Alarm har gjort.

Under året har även torkan och skogsbränderna gjort avtryck i statistiken. Under en timme måndagskvällen den 13 augusti ringdes 1 182 nödsamtal - nästan lika många som under den intensiva timmen efter tolvslaget vid nyår, då 1 375 nödsamtal registrerades.

De omfattande bränderna innebar en stor påfrestning på larmoperatörerna och räddningstjänsterna.

"Det var inte bara enstaka timmar, utan dag efter dag och vecka efter vecka av kraftigt förhöjd samtalsfrekvens på 112, vilket ställde enorma krav på alla som arbetade med att larma ut och släcka bränderna", säger SOS Alarms vd Maria Khorsand i ett pressmeddelande.