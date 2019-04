Inget svar om utsatta för hedersförtryck

2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldersgrupper i Sverige. Man skulle även redovisa hur vanligt det är med barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Men när rapporten nu redovisas konstaterar Socialstyrelsen att uppdraget "inte har varit möjligt att genomföra inom ramen för föreliggande rapport".

De uppgifter som finns om hedersrelaterat våld kan inte läggas till grund för en säker beskrivning av omfattningen nationellt, enligt Socialstyrelsen.

Mäts olika

Socialstyrelsen har sammanställt uppgifter från myndigheter, kommuner och verksamheter. Men exempelvis har ytterst få kommuner genomfört kartläggningar av hedersförtryck och våld. Även myndigheter man vänt sig till har haft mycket begränsad information om omfattningen.

"Hedersrelaterat våld och förtryck mäts på olika sätt och med olika mätmetoder, vilket innebär att resultaten inte är jämförbara", skriver myndigheten.

För att kunna uttala sig om hedersrelaterat förtryck och våld på nationell nivå behövs enligt Socialstyrelsen en nationell befolkningsundersökning i kombination med datainsamling från flera andra källor.

Förra året visade undersökningar som genomfördes bland niondeklassare i landets tre största städer att mellan 7 och 20 procent av ungdomarna lever med hedersrelaterade normer och förtryck.

Var tredje elev

2009 uppgav Ungdomsstyrelsen att 70 000 unga inte får välja vem de ska gifta sig med. 2014 bedömdes i en statlig utredning att 100 000 killar och tjejer under 25 år lever under hedersförtryck. Enligt forskning vid Stockholms universitet lever var tredje elev med utländsk bakgrund under hedersrelaterade normer.