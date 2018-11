Kina utreder kontroversiell genforskare

Forskaren He Jianku berättade om sitt "försök" - på Youtube. Där påstod han att han låtit förändra arvsmassan på ett nyfött tvillingpar, Lulu och Nana. Med hjälp av så kallad crispr-teknik ska forskaren ha förändrat arvsmassan så att barnen blir motståndskraftiga mot hiv, det vill säga det virus som orsakar aids.

"Jag förstår att mitt arbete kommer att bli ifrågasatt, men jag tror att familjer behöver den här teknologin. Och jag är beredd på att få kritik för det här", uppger Reuters att han sade i den publicerade videon.

Att förändra den mänskliga arvsmassan på konstgjord väg och låta det förändrade embryot utvecklas till en individ är ytterst kontroversiellt och förbjudet i de allra flesta länder. Det har, så vitt man vet, aldrig tidigare hänt.

Massiv kritik

Kritiken mot He Jiankus forskning lät inte vänta på sig.

"Om detta stämmer vore det högst oansvarigt, oetiskt och ett farligt användande av (den här) genförändringstekniken", sade Kathy Niakan, expert på Francis Crick Institute i London.

Den institution som forskaren är knuten till, The Southern University of Science and Technology i Shenzhen, Kina, uppger att forskaren har varit på obetald ledighet sedan i februari och att han inte väntas tillbaka förrän 2021. Universitetet påstår dessutom att man inte känt till forskarens tilltag.

"Southern University of Science and Technology kräver att vetenskaplig forskning rättar sig efter nationella lagar och regler och att den respekterar och håller sig till internationell etisk standard", skriver universitetet i ett uttalande.

Kinesiska myndigheter säger sig ha påbörjat en utredning, samtidigt som forskaren själv tycks vara försvunnen alternativt ha gjort sig oanträffbar.

Innan dess hade han kontakt via e-post med nyhetsbyrån Reuters, för vilken han uppgav att han planerade att dela med sig av sin forskning under ett vetenskapligt forum i veckan, och att han planerar att låta forskningen genomgå vedertagen granskningsprocess (peer review) innan den publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

I dagsläget är det dock ingen som vet om He Jianku verkligen har gjort det han påstår sig ha gjort. Frågetecknen är fortfarande många.

Inte förvånad

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, är inte särskilt förvånad över nyheten.

– Tekniken finns där och det finns ett intresse av att använda den. Men innan man använder den måste världssamfundet vara överens om att den är säker att använda, för i dag vet man inte vad konsekvenserna kan bli. Det finns en moralisk aspekt såtillvida att man har gjort något som de här barnen får leva med hela sina liv.

TT: Men så var det ju även för det första provrörsbarnet?

– Ja, men detta kräver att man först gör en grundlig etisk analys och studerar vad konsekvenserna kan bli. Men framför allt att vi alla, inte bara vetenskapssamhället, diskuterar vilka värderingar som ska gälla i Sverige. Hur vill vi göra med den här tekniken? Som det är i dag är detta inte tillåtet i Sverige, samtidigt som tekniken har en oerhört stor potential. Vi har påpekat detta länge och Smer (Statens medicinsk-etiska råd) har föreslagit en parlamentarisk utredning. Vi måste diskutera detta - nu, säger Nils-Eric Sahlin.