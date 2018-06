Komvux fortsätter att växa

Komvux växer rejält. Under fjolåret ökade antalet elever med 13 000 jämfört med 2016, och under de fem senaste åren har eleverna blivit 45 000 fler. Totalt pluggade 235 000 elever på komvux, på grundläggande eller gymnasial nivå, under 2017, enligt Skolverket.(TT)