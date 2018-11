Långa köer efter inställda Öresundståg

– Det är timslånga köer, säger Michael Randropp, talesman för pendlarklubben Kystbanen, till Kvällsposten.

En missnöjd resenär är Thomas Andersson som landade på Kastrup under lördagseftermiddagen. "Det kändes som att komma till ett u-land när alla föstes hit och dit. Busschaufförerna var oroliga och värdarna kunde inte parera den stora folkmassan som gjorde att många hade svårt att både få in väskor och följa med samma buss i kaoset som rådde", skriver han i ett mejl till tidningen.

Magnus Wikforss, verksamhetschef vid Skånetrafiken, erkänner att de inställda tågen innebär en olägenhet för passagerarna.

– Det var trångt vid 16-tiden, men det har lugnat ner sig nu, säger han till TT någon timme senare.

Magnus Wikforss förklarar att varje tågavgång har ersatts av tre eller fyra bussar som avgår med 20 minuters mellanrum.

– Den här kapaciteten ska räcka i snitt, men det är ju fler resenärer vid vissa tillfällen. Men om man kan vänta 20 minuter så kommer en ny buss, säger han till TT.

All tågtrafik mellan Malmö C och Kastrup har ställts in ett dygn från klockan 13 på lördagen till klockan 13 på söndagen. Dessutom har tågtrafiken mellan Kastrup och Köpenhamns central ställts in mellan 20 och 05.