Många fler dör av asbest på jobbet

Under år 2016 dog över 1 100 människor i Sverige i cancersjukdomar som orsakats av asbest i arbetsmiljö. Det visar en ny rapport från Internationella arbetsmiljökommissionen (ICOH), rapporterar tidningen Arbetarskydd.

Tidigare forskning har gjort gällande att asbest har orsakat ungefär lika många fall av cancersjukdomen mesoteliom som asbestrelaterad lungcancer. Enligt den nya forskningen handlar det om 5,2 fall av lungcancer för varje fall av mesoteliom.

– Om det finns mesoteliom, finns det asbest. Och då finns det också sex, sju eller ända upp till 10 gånger mer lungcancer, säger Jukka Takala, ICOH:s ordförande tillika en av forskarna bakom rapporten, till Arbetarskydd.

173 av de 1 157 personer som dog i asbestrelaterade sjukdomar år 2016 dog av mesoteliom.

I den nya forskningen, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health, har man bland annat tagit hänsyn till att rökare som utsätts för asbest löper ännu större risk att drabbas av lungcancer. Tidigare har många sådana fall inte räknats in.

Drygt 250 000 människor dör i asbestrelaterade sjukdomar i världen varje år, enligt världshälsoorganisationen WHO, som nyligen skrev upp siffran från drygt 100 000. Forskarna bakom den nya rapporten och svenska experter varnar för att mörkertalet kan vara fortsatt stort.