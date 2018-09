Misstänkt 16-åring ska häktas igen

Pojken häktades i slutet av augusti, misstänkt för mordet. Under torsdagen beslutade Jönköpings tingsrätt dock att inte förlänga häktningen, utan att han i stället skulle omhändertas enligt lagen om vård av unga.

Sedan åklagaren överklagat beslutade Göta hovrätt att 16-åringen åter ska häktas misstänkt för mord.

"Min huvudman motsätter sig häktning av samma skäl som tidigare," skriver 16-åringens advokat Anders Tolke i ett sms till TT, och hänvisar till att pojken förnekar brott.

"Dessutom bestrids att det föreligger sådana synnerliga skäl som krävs för fortsatt häktning", skrev Tolke till TT inför förhandlingarna i tingsrätten.

Häktningsförhandlingarna i hovrätten ska hållas på måndag.

Det var i början av augusti som en hemlös man från Rumänien hittades död i en park i Huskvarna. En vecka senare, efter obduktionen, rubricerades dödsfallet om som mord.

Den 16-årige pojken greps i slutet av augusti och häktades senare som misstänkt för mord. Flera andra pojkar, som är under 15 år, har förhörts under utredningens gång. Det har också framkommit uppgifter om att mannen under flera år trakasserats av ungdomar.