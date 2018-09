Norska S varnar för svenska högervindar

Med ett dygn kvar till valet tar nu Socialdemokraterna hjälp i sin kampanj av grannlandets Jonas Gahr Støre, ordförande för norska Arbeiderpartiet. Under en presskonferens på lördagsmorgonen med svenska Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman berömde Gahr Støre regeringen Löfven men varnade även för "den yttre högern" i kommande val.

– De ser olika ut i Europa men kommer från samma familj. Och i Europa är det de konservativa som avgör deras inflytande, sade Jonas Gahr Støre.

Han anser att Sverige står inför ett historiskt vägskäl där valet är viktigt, inte bara för Sverige, utan även för Norge, Norden och Europa.

– Den yttre högern hoppas jag inte får inflytande.

Anders Ygeman passade under samma presskonferens på att kräva besked i regeringsfrågan från Centerpartiets Annie Lööf. Han berömde Lööf för att under gårdagens debatt i SVT ha slagit näven i bordet efter Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson uttalande om varför många utrikes födda inte får jobb i Sverige. Men enligt Ygeman har Lööf inte lagt korten på bordet om huruvida C kommer att låta Sverigedemokraterna få inflytande i en kommande regering eller ej.

– Vi har tidigare varit fredade mot högerextremism. Det kan bli annorlunda nu. Lööf, det är dags att ge ett besked.

Han sade sig vara relativt nöjd med valkampanjandet så här långt.

– Vi har valvinden i ryggen och ser fram emot valresultatet.