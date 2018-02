Nya Snapchat får stark kritik

Personliga stories - fotouppdateringar som går ut till alla dina vänner på Snapchat - har bytts ut mot bilder och nyheter om kändisar. Vanliga snaps hamnar inte i kronologisk ordning och discover-delen har blivit mer "stökig". Så beskriver 15-åriga Gretel Ramos och Bianca Lillewarg de nya uppdateringarna.

– Kändisar som man inte är intresserad av kommer upp före vänners uppdateringar. Det är jättekonstigt eftersom själva syftet med Snapchat är att just ha kontakt med sina vänner och kunna se vad de gör, säger Gretel Ramos från Sollentuna.

Visningarna minskat

I samband med de nya uppdateringarna har Gretel Ramos också märkt att antalet personer som tittar på hennes stories halverats. Förut var det ungefär 150 personer som såg bilderna hon lade upp - i dag är det knappt 90.

– Jag tror att det beror på att de inte är så tillgängliga längre, man måste verkligen söka upp de personer som man vill se, säger hon.

Det har diskuterats och klagats mycket kring den nya uppdateringen bland Gretel Ramos och Bianca Lillewargs vänner.

– Vi har varit sura och klagat mycket. Inte en enda av dem jag pratat med har varit glada över eller positiva till uppdateringen, säger Gretel Ramos.

Digitalt upprop

Och det är inte bara i Sverige som Snapchat kritiseras. I det digitala uppropet "Remove the snapchat update" är underskrifterna uppe i nästan 675 000 stycken under tisdagen och namnen fortsätter att ramla in. Bianca Lillewarg säger att hon, förutom att signera uppropet, också skickat ett meddelande till Snapchats kundtjänst.

– Jag skrev att jag var besviken och att de borde ändra tillbaka. Jag hoppas verkligen att det gör någon skillnad.

I respons fick hon ett automatiskt svar där Snapchat tackar för hennes feedback. Efter detta är Gretel Ramos och Bianca Lillewarg överrens om att de kommer att minska sitt Snapchatanvändande, om det inte blir bättre.

– Det är också jättemånga av våra vänner som slutat snapa, och gått över till att använda Kik eller Instagram i stället, säger Gretel Ramos.

– Där kommer uppdateringar från de vänner som jag bryr mig om, först.