Övertänd stuga i Ulricehamn

Det brinner i en stuga i Ulricehamns kommun. Branden upptäcktes av en förbipasserande plogbil på morgonen och räddningstjänsten har inte fått tag i fastighetens ägare.

– Vi jobbar utefter att det kan finnas någon person kvar i byggnaden, säger Peder Liljeroth, räddningschef i beredskap vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, till TT.

Delar av taket har rasat in vilket gör det för riskfyllt för räddningspersonal att gå in i stugan. Branden är dock under kontroll.

– Nu försöker vi släcka ner och sedan får man göra eftersök, säger Peder Liljeroth.