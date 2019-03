Naturvårdsverket får mindre pengar i år, vilket innebär att myndighetens arbete med att utveckla lavinprognoserna har stannat av.

– Vi har inte de ekonomiska resurserna att gå in i det projektet just nu. Så vi avvaktar just nu, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd, till Sveriges Radio Ekot.

Naturvårdsverket ansvarar för dagliga lavinprognoser. Myndigheten tittar samtidigt på ny teknik som kan förbättra arbetet, bland annat satellitradar.

– Det är relativt små pengar, ungefär en halv till en miljon kronor vi skulle behöva för att kunna driva det här utvecklingsarbetet, säger Wikberg.

De senaste tio åren har sex personer omkommit i lavinolyckor i Sverige, enligt Fjällsäkerhetsrådet. Tusentals laviner uppskattas gå i de svenska fjällen varje år.