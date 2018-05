RFSL-manifestation möttes av protester

Ett trettiotal personer deltog på lördagen i en manifestation, initierad av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), utanför en kyrka i Skelleftehamn.

Anledningen var att en person som tidigare jämfört homosexualitet med ett drogmissbruk talade på en konferens, anordnad av Oasrörelsen, i en av Svenska kyrkans församlingar, skriver Norran.

Manifestationen möttes av flera personer som konfronterade deltagarna med sång och skyltar om Jesus. Någon ska ha skrikit: "It's Adam and Eve, not Adam and Steve", och någon annan ska ha frågat hur de kan leva som de gör när de vet att de kommer till helvetet.

Ordförande i församlingens kyrkoråd, Sten-Arne Burman (S), tar avstånd från detta och tycker inte att Oasrörelsen ska få tala i kyrkans lokaler, enligt SVT Nyheter Västerbotten.