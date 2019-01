Stormen Jan drar in i fjällen - SMHI varnar

Redan under onsdagen fanns flera risker utfärdade om mycket hårda vindar i stora delar av Norrland. Under torsdagen har varningarna höjts till klass 2.

Härjedalsfjällen, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten kan få vindar på uppemot 20 meter per sekund. Längs fjällkedjan kan utsatta platser få storm - 25 meter per sekund.

"Hade jag inte gjort"

Kulmen på vindstyrkorna infaller under fredagen och sedan, under natten mot lördagen, börjar läget lugna ner sig lite. En del personer är ute och åker skidor i fjällen just nu, vilket inte är att rekommendera under fredagen.

– Det hade jag kanske inte gjort. Eftersom det snöar också så kommer det bli svårt att se någonting. Att vistas på fjället kan vara väldigt farligt till och med, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

I Bergs kommun stänger skolan och förskolan under fredagen och på flera håll kan buss- och tågtrafik få problem, skriver Länstidningen Östersund. I Lapplandsfjällen kan det komma uppemot en halvmeter snö.

– Längs fjällkedjan kommer det snöa en hel del vilket gör att det blir ännu mer besvärligt. Men sedan längre in i landet kommer det inte att snöa speciellt mycket, säger Moa Hallberg.

Döptes till Jan

Stormen har under torsdagen fått namnet Jan av SMHI eftersom han har namnsdag på fredag och på grund av att den tidigare stormen Alfrida döptes efter en kvinna. Under den stormen knäcktes träd och många blev strömlösa. Och risken för fler fallande träd nu är överhängande.

– Det är stor risk. Det kommer att blåsa en hel del, säger Moa Hallberg.

Företaget Skistar, som driver skidanläggningar i bland annat Åre och Vemdalen, förbereder sig på stormen. I nuläget har det inte varit aktuellt att stänga några nedfarter men sedan tidigare är liftarna på kalfjället stängda.