Stor polisinsats efter Borås-rån

Ett antal gärningsmän har under natten brutit sig in i en elektronikaffär i centrala Borås. De misstänkta jagas av ett stort antal poliser, skriver Borås Tidning. - Man slår sig in där, fyller en bil med elektronik och avviker från platsen, säger Morten Gunneng, vakthavande polisbefäl, till tidningen.(TT)