Tillfälligt stopp för nya pass

Under tre dagar stängs polisens passystem för att genomgå en uppdatering. Då kommer inga pass eller nationella id-kort att lämnas ut och inga provisoriska pass utfärdas.

Stoppet infaller i slutet på månaden, från fredagen 30 november till söndagen 2 december.

"Tidpunkten är vald utifrån att så få som möjligt ska påverkas. Normalt är antalet ansökningar lågt just den här helgen och vi bedömer att det blir så även i år", säger Emelie Lindvall, processledare för resehandlingar hos polisen, i ett pressmeddelande.

Polisen uppmanar därför de som ska resa utomlands att var ute i god tid.

De som har bokat tid för att lämna in en passansökan under de tre dagarna kan däremot komma in ändå. Ärendet kommer dock att ta längre tid eftersom allt måste handläggas manuellt, enligt polisen.