Tuggummi gav ökad hjärtfrekvens

Försöker du gå ned i vikt med hjälp av promenader? Det skulle kunna hjälpa att slänga in ett tuggummi också, föreslår japanska forskare,

De har genomfört ett experiment där 46 personer fick gå ut och gå i normal takt, en gång med och en gång utan tuggummi. Hjärtfrekvensen ökade tydligt hos samtliga försökspersoner när de tuggade tuggummi under 15-minuterspromenaden.

Studien är publicerad i tidskriften The Journal of Physical Therapy Science och presenterades under en pågående kongress om fetma i Wien i Österrike.

Tidigare forskning har visat att tuggummituggande ökar hjärtfrekvensen och energiförbrukningen hos personer som vilar.