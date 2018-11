Umeåfärjor ställs in - extrema vågor

Flera färjor mellan Umeå och Vasa i Finland ställs in på grund av hård vind och extremt höga vågor i Kvarken. Färjan Wasa Express tvingades på torsdagen vända tillbaka till Vasa efter att en långtradare slitit sig och vält. Nu ställer rederiet Wasaline in alla avgångar under både fredag och lördag.(TT)